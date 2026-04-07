Anzeige
Gewinne 1 von 4 Starter Sets des "2 Minuten 2 Millionen"-Start-ups "Orgnatic"
Veröffentlicht:
Nach ihrem Auftritt in der neunten Folge "2 Minuten 2 Millionen" hast auch du die Möglichkeit, ein innovatives Magnet-Organizer-System zu gewinnen. Mach jetzt beim Gewinnspiel mit und sichere dir 1 von 4 Starter Sets!
Du willst mehr von "2 Minuten 2 Millionen" sehen?
Platzwunder für deine Schranktür
"Orgnatic" ist ein innovatives Magnet-Organizer-System aus Berlin, das ungenutzte Schrankflächen in praktischen Stauraum verwandelt. Eine selbstklebende Eisenfolie wird einfach auf die Innenseite der Schranktür angebracht. Darauf lassen sich modulare Fächer, Haken und Boxen flexibel magnetisch befestigen und jederzeit neu anordnen. Ideal für Küche, Bad oder Putzschrank – platzsparend, vielseitig und individuell anpassbar.
Jetzt hast du die Chance 1 von 4 Starter Sets, bestehend aus einer selbstklebenden Folie und 2 Magnet-Boxen zu gewinnen.
Zum Gewinnspiel:
So einfach geht es:
Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.
Teilnahmeschluss: 14.04.2026.
Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Das passiert in Folge 9
Zwischen Feuer und Tränen: So emotional wird "2 Minuten 2 Millionen" heute
Bühne frei für Innovation
Folge 9 von "2 Minuten 2 Millionen": Diese Start-ups sind dabei
Anzeige
Gewinne eine Gewichtsweste des "2 Minuten 2 Millionen"-Start-ups "Evrvest"
Anzeige
Gewinne 1 von 10 Paws and Care Kits des "2 Minuten 2 Millionen"-Start-ups "Loxovet"
Das passiert in Folge 7
Abgekupferte Idee bei "2 Minuten 2 Millionen"? Start-up zittert vor Eveline Steinberger
Das passiert in Folge 6
"So etwas hatten wir schon lange nicht mehr" – Die überraschenden Pitches in "2 Minuten 2 Millionen"