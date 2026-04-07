Gewinne 1 von 4 Starter Sets des "2 Minuten 2 Millionen"-Start-ups "Orgnatic"

Ordnung neu gedacht: Gründerin Nadia mit ihrem Start-up "Orgnatic" im Pitch bei "2 Minuten 2 Millionen"

Nach ihrem Auftritt in der neunten Folge "2 Minuten 2 Millionen" hast auch du die Möglichkeit, ein innovatives Magnet-Organizer-System zu gewinnen. Mach jetzt beim Gewinnspiel mit und sichere dir 1 von 4 Starter Sets!

Platzwunder für deine Schranktür

"Orgnatic" ist ein innovatives Magnet-Organizer-System aus Berlin, das ungenutzte Schrankflächen in praktischen Stauraum verwandelt. Eine selbstklebende Eisenfolie wird einfach auf die Innenseite der Schranktür angebracht. Darauf lassen sich modulare Fächer, Haken und Boxen flexibel magnetisch befestigen und jederzeit neu anordnen. Ideal für Küche, Bad oder Putzschrank – platzsparend, vielseitig und individuell anpassbar.

Jetzt hast du die Chance 1 von 4 Starter Sets, bestehend aus einer selbstklebenden Folie und 2 Magnet-Boxen zu gewinnen.