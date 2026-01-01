Mediathek Tele 5
Mediathek Tele 5
- Age of Ice
- Arctic Blast - Wenn die Welt gefriert
- As Good as Dead
- Awake - Der Alptraum beginnt
- Boudica
- Collision Course
- Der Supersturm - Die Wetter-Apokalypse
- Die Jupiter Apokalypse
- Die Prophezeiung der Maya
- Drachenkrieger - Das Geheimnis der Wikinger
- Eruption: LA
- Fear The Night
- Gone: Ich muss dich finden
- Last Hitman
- Michael Dudikoff: In einsamer Mission
- Police Story - Back For Law
- Primal Rage: The Legend of Oh-Mah
- Smokin' Aces
- Suitable Flesh
- The Djinn - Sei vorsichtig, was du dir wünschst
- The Doorman - Tödlicher Empfang
- The Last Stand
- The Unseen
- Time Trap
- V/H/S/85
Dein Lieblingsfilm im Stream: Die Tele5-Mediathek
Unter dem Motto "Mehr als du denkst" findest du bei Tele5 gute Laune pur. Das Angebot umfasst eine Vielzahl von Spielfilmen, von Film-Klassikern bis hin zu kultigen Trashfilmen wie Sharknado oder Robocroc. Ursprünglich war ihr Motto "Wir lieben Kino", was ihre Leidenschaft für Filme unterstreicht. Streame jetzt Tele5 kostenlos auf Joyn.
Fiction und SiFi mit Tele5
Die erste Adresse für Fiction und SciFi ist Tele5. Du blickst mit Tele5 über den Hollywood-Tellerrand heraus und bekommst unentdeckte Filmperlen aus aller Welt. Mit kultigen Vorabendserien und Eigenproduktionen findest du bei Tele5 jede Menge Humor und Filme, die aus dem Rahmen fallen.
Neben einer Vielzahl von Filmen bietet Tele 5 auch eine breite Auswahl an kultigen TV-Serien wie die Sci-Fi-Serie "Gene Roddenberry's Andromeda" oder die Abenteuerserie "Relic Hunter". Zudem präsentiert der Sender aktuelle TV-Highlights wie die Science-Fiction-Serie "The Handmaid's Tale", die Drama-Serie "Fargo" und die Fantasy-Serie "The Shannara Chronicles". Außerdem zeigt Tele 5 die neueste Staffel der Serie "Star Trek: Discovery" aus der Welt von Raumschiff Enterprise.
Mit Joyn kostenlos streamen
Popcorn holen und losstreamen: Entdecke deine Lieblingsserien und Lieblingsfilme von Tele5 kostenlos auf Joyn. Neben Live-Inhalten kannst du streamen, wann und wo du willst. Egal ob auf deinem Smartphone oder auf deinem TV: Bei Joyn gibt's alle Inhalte kostenlos und jederzeit abrufbar.