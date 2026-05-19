110 Hannover - Im Visier der Polizei
Folge vom 19.05.2026: Randale im Sex-Kino
45 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 12
Eine Einheit der „Polizeiinspektion Besondere Dienste“ ist in Hannover im Rotlichtviertel unterwegs. Dort sollen die Beamten dabei helfen, das Hausrecht durchzusetzen. Denn ein Mann pöbelt in einem Sex-Kino herum und weigert sich, das Etablissement zu verlassen. Und am „Stellwerk“ kam es nach einem mutmaßlichen Raub zu einer Auseinandersetzung. An dem bekannten Drogenstandort sind Ordnungshüter:innen nicht gern gesehen. Dort müssen die Einsatzkräfte nicht nur Opfer und Beschuldigte im Blick behalten, sondern auch eine unübersichtliche Anzahl weiterer Personen.
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Discovery, Inc.