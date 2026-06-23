110 Hannover - Im Visier der Polizei
Folge vom 23.06.2026: Unter Beschuss
44 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12
Ein Interventionskommando der „Besonderen Dienste“ ist im Problemviertel Sahlkamp in Hannover unterwegs. In der Silvesternacht sind dort viele Menschen auf den Straßen, um sich zu amüsieren. Doch nicht alles, was die jungen Männer darunter verstehen, ist legal oder mit der öffentlichen Ordnung vereinbar. Maurice und sein Team werden aus den oberen Etagen der Hochhäuser mit Feuerwerkskörpern beworfen. Auch in Richtung der Feuerwehr fliegen Raketen. Deshalb müssen die Einsatzkräfte die Löscharbeiten an einem brennenden Container vorübergehend unterbrechen.
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Discovery, Inc.