110 Hannover - Im Visier der Polizei
Folge vom 16.06.2026: Razzia im Clanmilieu
45 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 12
Hundeführer Colin und sein Vierbeiner „Hiro“ werden zur Unterstützung bei einer Hausdurchsuchung angefordert. Die Stimmung ist angespannt, denn die Bewohner des Gebäudes werden dem Clanmilieu zugerechnet. Auch bei einer Demonstration in Hannover sind zahlreiche Polizistinnen und Polizisten vor Ort. Die Teilnehmer stammen aus dem Sudan – einem Land, in dem derzeit Bürgerkrieg herrscht. Behalten die Beamtinnen und Beamten die Lage unter Kontrolle? Und Judith und Alex von der Fahrradstaffel werden zu einer Gaststätte gerufen: Dort hat ein Gast seine Rechnung nicht bezahlt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Discovery, Inc.