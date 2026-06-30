110 Hannover - Im Visier der Polizei
Folge vom 30.06.2026: Kein Entkommen
45 Min.Folge vom 30.06.2026Ab 6
In Hannover gerät nachts ein Auto wegen seiner auffälligen Fahrweise in den Fokus der Polizei. Am Steuer sitzt ein Fahranfänger – und aus dem Wagen strömt starker Marihuanageruch. Trotzdem beteuert der junge Mann, noch nie Cannabis konsumiert zu haben. Auf der Autobahn nehmen zwei Beamte ein Kühlfahrzeug unter die Lupe. Für Lastwagen gilt dort an Sonntagen ein Verkehrsverbot. Und in der Fußgängerzone sorgt ein Mann mit einem ungewöhnlichen Zweirad für Aufmerksamkeit. Handelt es sich bei dem Vehikel um ein E-Bike oder um ein versicherungspflichtiges Kraftfahrzeug?
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Discovery, Inc.