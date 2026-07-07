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110 Hannover - Im Visier der Polizei

Ende der Fahrt

DMAXFolge vom 07.07.2026
Ende der Fahrt

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110 Hannover - Im Visier der Polizei

Folge vom 07.07.2026: Ende der Fahrt

45 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 12

Polizeihauptkommissar Remo und seine Kollegin Laura von der Autobahnpolizei Garbsen werden zu einer Unfallstelle gerufen. Auf der A2 sind bei einem Spurwechsel zwei Pkw kollidiert. Offenbar war auch ein Lastwagen an dem Crash beteiligt. Eine Verkehrsteilnehmerin will nicht einsehen, dass man auch mit dem Fahrrad keine roten Ampeln überfahren darf. Und ein Autofahrer ist beim Linksabbiegen im Gleisbett der Straßenbahn gelandet, was erhebliche Schäden an der Anlage und an seinem Fahrzeug verursachte. Warum hielt der Mann erst nach mehreren hundert Metern an?

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