110 Hannover - Im Visier der Polizei
Folge vom 26.05.2026: Rauschgiftjagd mit Hiro
45 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12
Polizeioberkommissar Colin und sein Spürhund „Hiro“ sollen in Niedersachsen dabei helfen, einen mutmaßlichen Drogendealer zu überführen. Der Hausdurchsuchung sind wochenlange Ermittlungen vorausgegangen. Jetzt ist „Hiros“ geschulte Nase gefragt. Findet der Vierbeiner in dem Gebäude Betäubungsmittel? Und bei einer groß angelegten Verkehrskontrolle sind in Hannover mehr als 120 Polizisten und Polizistinnen im Einsatz, darunter auch Beamtinnen und Beamte aus anderen Bundesländern, der Schweiz und Österreich. Die Teams sorgen dafür, dass Hannovers Straßen sicher bleiben.
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Discovery, Inc.