Übergriff am helllichten TagJetzt kostenlos streamen
110 Hannover - Im Visier der Polizei
Folge vom 21.07.2026: Übergriff am helllichten Tag
45 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12
Die Polizeikommissare Maurice und Fabian von der Verfügungseinheit werden in Hannover zu einem Fall sexueller Belästigung gerufen: Hat ein Mann einer Joggerin, die an ihm vorbeilief, auf einem öffentlichen Platz an den Hintern gefasst? Der Verdächtige wirkt verwirrt und lebt offenbar in einer betreuten Einrichtung. Judith und Andi von der Fahrradstaffel treten in dieser Folge von „110“ kräftig in die Pedale. Sie verfolgen in Niedersachsen einen mutmaßlich manipulierten E-Scooter. Und am Opernplatz soll es zu einer Messerstecherei gekommen sein.
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Discovery, Inc.