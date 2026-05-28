17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 28.05.2026: Die Sendung vom 28.05.2026
24 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12
+++ Immer mehr Hautkrebs-Fälle: Wie sie sich richtig schützen +++ Mehr Sicherheit im Wasser: KI als Bademeister +++ Erdbeerzeit in Bayern: Erfrischender Drink zum Selbermachen
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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