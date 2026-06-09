17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 09.06.2026: Die Sendung vom 09.06.2026
24 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 12
Öl-Falle auf der Bundesstraße: War es ein Biker-Hasser? +++ Wer ist am glücklichsten in Deutschland? Augsburg auf Platz 2 +++ Nass, kalt, greislig: So gehts mit der Schafskälte in Bayern weiter
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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