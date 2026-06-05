17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 05.06.2026: Die Sendung vom 05.06.2026
24 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12
+++ Streit um Pflegereform: Landtags-CSU gegen Bundesregierung +++ 1860 Albtraum: Wie geht es für die Löwen weiter? +++ Rock im Park startet: Tausende Fans feiern in Nürnberg
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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