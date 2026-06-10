17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 10.06.2026: Die Sendung vom 10.06.2026
24 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 12
+++ Schlimmer Busunfall in Oberbayern: Schulkinder zum Teil schwer verletzt +++ Gefahr im Badesee: Aggressiver Waller verletzt Schwimmerin +++ WM-Fieber in Schwaben: Günter schmückt sein Haus mit 48 Nationen-Flaggen
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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