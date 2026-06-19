17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 19.06.2026: Die Sendung vom 19.06.2026
24 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12
Gerichts-Streit um Wasserrechnung: Familie soll über 40 Tausend Euro zahlen +++ Prüfen mit Podcast statt Papier: Neue Wege an Bayerns Schulen +++ WM-Fieber bis in die Haarspitzen: Neuers Ansage vor morgigen Spiel
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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