17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 08.06.2026: Die Sendung vom 08.06.2026
24 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12
+++ Großeinsatz in Aschaffenburg: Angreifer tot, zwei schwer Verletzte +++ Bald nur noch elektrische Dienstwagen: Verbrenner-Verbot durch die Hintertür? +++ Kein Scheiß-Job: Klo Influencer testet Toiletten!
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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