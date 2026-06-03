17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 03.06.2026: Die Sendung vom 03.06.2026
24 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 12
+++ Jüdische Gäste abgewiesen: Antisemitismus-Vorwürfe gegen Oberpfälzer Hotel +++ Lebensgefahr im Wasser: So sollen Badeunfälle verhindert werden +++ Festivalfieber in Nürnberg: Zehntausende freuen sich auf Rock im Park
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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