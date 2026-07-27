17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 27.07.2026: Die Sendung vom 27.07.2026
24 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12
+++ Spektakulärer Einbruch in Rosenheim: Täter rasen mit Auto in Juweliergeschäft +++ Nach CSD-Terror in Berlin: Verschärft Bayern die Sicherheits-Maßnahmen? +++ Demo zum Ferienstart: Wichtige Infos für Ihre Fahrt in den Urlaub
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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