17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 10.08.2026: Die Sendung vom 10.08.2026
24 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
+++ Horror-Crash in Mittelfranken: Drei Frauen sterben auf der B470 +++ Dürre bedroht Tiere: Immer mehr Bauern haben zu wenig Futter +++ Sicherer Blick auf die Sonnenfinsternis: Dieser Würzburger erfand die SoFi-Schutzbrille
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2024-2026: Privatfernsehen in Bayern GmbH & Co. KG & © Season 2024: Privatfernsehen in Bayern GmbH & Co. KG. & © Season 2025: ?utm_medium=whatsapp&utm_source=social
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren