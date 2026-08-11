17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 11.08.2026: Die Sendung vom 11.08.2026
24 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
+++ Lebensgefährlicher Kick: Mann bei Sprung am Sylvensteinspeicher schwer verletzt +++ Steckerlfisch-Fiasko: Premiere des neuen Eberhofer-Krimis +++ Sonnenfinsternis: Das ist wichtig beim SoFi-Gucken +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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