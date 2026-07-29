17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 29.07.2026: Die Sendung vom 29.07.2026
24 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12
+++ 2 Terrorverdächtige gefasst: Festnahmen in Oberbayern und der Oberpfalz +++ Spektakuläre Rettung in Schwaben: Katze fällt aus dem 6. Stock +++ Von Amberg in die Allianz Arena: Nathaniel Brown startet beim FC Bayern
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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