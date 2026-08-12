17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 12.08.2026: Die Sendung vom 12.08.2026
24 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
+++ Lange Schlangen für Schutz-Brillen: Riesenhype um Sonnenfinsternis +++ Lehrer-Wut in Würzburg: Pädagogen sollen für Schul-Parkplatz zahlen +++ Auto-Lack statt Büro: Diese Mädls mischen Männerdomäne auf
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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