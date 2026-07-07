17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 07.07.2026: Die Sendung vom 07.07.2026
24 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 12
+++ Sonntags einkaufen - Handelsverband Nord fordert Ausweitung der Bäderregelung +++ Sommer-Interview - Heute bei uns zu Gast: David Stoop von den Linken +++ Kanus entfernt - Stadt setzt Lagerverbot an Alsterkanälen durch +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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