17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 09.07.2026: Die Sendung vom 09.07.2026
24 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12
+++ Verkehrsaktionstag: Diese Gefahren lauern im Sommer auf Feld- und Landstraßen +++ SAT.1-Sommerinterview: CDU-Fraktionschef Dennis Thering ist zu Gast +++ Urlaubsgeheimtipp: Jugendherbergen bei jungen Familien beliebt +++
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2025-2026: Sat.1 Norddeutschland GmbH & © Season 2025: SAT.1 Norddeutschland GmbH