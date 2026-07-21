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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Sendung vom 21.07.2026

SAT.1Folge vom 21.07.2026
Die Sendung vom 21.07.2026

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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Folge vom 21.07.2026: Die Sendung vom 21.07.2026

24 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12

+++ Lebenslange Haft – Eltern von verhungertem Säugling aus Brunsbüttel verurteilt +++ Antisemitismus-Beauftragte – Anna von Villiez (WIJE) stellt Pläne für ihr Amt vor +++ Steinzeit-Dorf – In Dithmarschen wird der Alltag unserer Vorfahren 7 Tage getestet +++

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