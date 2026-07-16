17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 16.07.2026: Die Sendung vom 16.07.2026
24 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12
+++ Neue Verbindung: Tonnenschweres Bauteil der Rader Hochbrücke eingehoben +++ Neue Bäume: In Hamburg gibt es mehr und mehr Grün an den Straßen +++ Neue Tiere: Diese niedlichen Totenkopfäffchen wohnen jetzt im Tierpark Hagenbeck +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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