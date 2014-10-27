Staffel 9 Folge 1 - Polizeieinsatz in Graz - 24 StundenJetzt kostenlos streamen
In der ersten Folge von "24 Stunden – Polizeieinsatz in Graz" führen die Beamten der Polizeiinspektion Karlauerstraße eine großangelegte Drogen-Razzia am Griesplatz durch. Besonderen Fokus legen die Polizisten diesmal auf ein amtsbekanntes Wettcafé. Bereits bei den Personenkontrollen wird das Team rund um Abteilungsinspektor Robert fündig. Die Vermieterin eines Grazer Wohnhauses verständigt die Polizei, weil sich ein junger Mann Zugang zur gemeinsamen Wohnung von sich und seiner Freundin verschaffen will. Laut ihren Angaben randaliert der Mann im Stiegenhaus. Gruppeninspektorin Anita und Inspektorin Manuela versuchen den aufgebrachten Mann zu beruhigen und erklären ihm, dass die Polizei in einem derartigen Fall nicht eingreifen und die Frau nicht zum Öffnen der Wohnung gezwungen werden kann. Außerdem wartet ein kurioser Einsatz auf die Grazer Polizisten: ein Mann will bei Bezirksinspektor Patrick und Inspektorin Sonja Meldung über eine illegale Schnapsbrennerei in seinem Wohnhaus erstatten.In der ersten Folge von "24 Stunden – Polizeieinsatz in Graz" führen die Beamten der Polizeiinspektion Karlauerstraße eine großangelegte Drogen-Razzia am Griesplatz durch.
