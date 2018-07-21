Staffel 9 Folge 16 - Polizeieinsatz in Graz - 24 StundenJetzt kostenlos streamen
49 Min.Folge vom 21.07.2018Ab 6
Diesmal liefert sich die Grazer Polizei eine Auto-Verfolgungsjagd. Nachdem ein Lenker bei einer Routinekontrolle nicht stoppte, sondern mit erhöhter Geschwindigkeit weiterfuhr, nehmen mehrere Streifen die Verfolgung auf. Der Lenker rast mit über 100 km/h durch das Grazer Stadtgebiet bis er schließlich angehalten werden kann. Am Steuer sitzt ein junger Probeführerschein-Besitzer, außerdem befinden sich noch zwei weitere Personen in dem Fahrzeug.
