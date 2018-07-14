Staffel 9 Folge 15 - Polizeieinsatz in Graz - 24 StundenJetzt kostenlos streamen
24 Stunden
Folge 15: Staffel 9 Folge 15 - Polizeieinsatz in Graz - 24 Stunden
48 Min.Folge vom 14.07.2018Ab 6
In Graz ist ein Patient mit lebensbedrohlichen Verletzungen aus dem Krankenhaus geflohen. Gruppeninspektor Joachim und Revierinspektorin Manuela von der Polizeiinspektion Karlauerstraße begeben sich auf die Suche nach dem schwerkranken Mann. Er leidet an inneren Blutungen und muss schnellstmöglich zurück ins Krankenhaus gebracht werden. Jetzt zählt jede Sekunde.
