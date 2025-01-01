Staffel 9 Folge 3 - Polizeieinsatz in Graz - 24 StundenJetzt kostenlos streamen
24 Stunden
Folge 3: Staffel 9 Folge 3 - Polizeieinsatz in Graz - 24 Stunden
48 Min.Ab 6
Die Beamten der Grazer Polizeiinspektion Karlauerstraße erreicht die Meldung von einem vermissten Mann. Da es seit längerer Zeit kein Lebenszeichen von ihm gibt, befürchten die Polizisten, dass der Mann in seiner Wohnung verstorben sein könnte. Außerdem gehen auf der Polizeidienststelle Beschwerden über eine Frau ein, die bei einer Bushaltestelle Passanten belästigt. Die Dame ist für die Polizisten keine Unbekannte, stattet sie ihnen doch regelmäßig Besuche auf der Inspektion ab.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
24 Stunden
Alle 9 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4