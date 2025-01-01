Staffel 9 Folge 6 - Polizeieinsatz in Graz - 24 StundenJetzt kostenlos streamen
24 Stunden
Folge 6: Staffel 9 Folge 6 - Polizeieinsatz in Graz - 24 Stunden
In der Grazer Polizeiinspektion Karlauerstraße geht ein brisanter Hinweis ein: ein Mann hat auf der Terrasse einer gegenüberliegenden Wohnanlage eine Marihuana-Plantage entdeckt und diese auf Fotos festgehalten. Sogar der vermeintliche Besitzer ist beim Gießen der Pflanzen auf einem der zugesendeten Bilder zu sehen. Die Beamten fahren zu dem Wohnhaus und können dort tatsächlich mehrere Marihuana-Pflanzen sicherstellen. Auch bei einer weiteren Amtshandlung macht sich die Aufmerksamkeit eines Grazer Hausbewohners bezahlt. Dieser verständigt die Polizei, weil er die Kinder seiner Nachbarin oft stundenlang schreien und weinen hört. Der Mann hat seine Beobachtungen mit genauer Angabe des Datums und der Uhrzeit per Handy aufgezeichnet. Die Beamten treffen die Mutter in der Wohnung an und stellen sie zur Rede. Außerdem bereiten sich die Beamten der Inspektion Karlauerstraße auf einen nächtlichen Teameinsatz vor. Ein bereits seit längerer Zeit leerstehenden Haus soll Personen, die in Graz zum Betteln gezwungen werden, als Unterschlupf dienen. Gemeinsam mit der Grazer Sektor-Streife kontrollieren die Polizisten das Haus. Am helllichten Tag werden die Grazer Polizeibeamten zu einer Privatparty gerufen, die ausgeufert zu sein scheint. Eine junge Frau hat die Polizei verständigt, nachdem der Gastgeber sie am Hals verletzt und an den Haaren gezogen hat. Der Grund dafür: ihr Liederwunsch, dem der Mann nicht nachgehen wollte. Als ihm die Beamten mitteilen, dass ihn eine Anzeige wegen Körperverletzung erwartet, reagiert er aggressiv und fordert eine Gegenanzeige ein.
