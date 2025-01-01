Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 9 Folge 14 - Polizeieinsatz in Graz - 24 Stunden

Ein Nachbar verständigt die Beamten nachdem sich ein amtsbekanntes Paar im Stiegenhaus seines Wohnhauses eine brutale Auseinandersetzung geliefert hat. Als Beweis hat er die schrecklichen Szenen per Handyvideo festgehalten. Darauf ist zu sehen wie der Mann und die Frau vor ihrer Wohnungstür so heftig streiten und raufen, dass die Frau die Stufen hinunterfällt... Doch das ist nicht die einzige brisante Amtshandlung für die steirischen Polizisten. Auf einem Krankenhausgelände soll sich ein Mann aufhalten, der sich entblößt und onaniert sowie uriniert haben soll. Mehrere Beschwerden sind bereits bei der Polizei eingegangen. Neben ihrem Streifendienst führt die Grazer Polizei regelmäßig auch Kontrollen in Zivil durch, so zum Beispiel in Handyshops, in denen gebrauchte Mobiltelefone verkauft werden. Denn unter den angebotenen Geräten befindet sich immer wieder Diebesgut. Abteilungsinspektor Robert und Inspektor Florian kontrollieren die Kaufverträge der Mobiltelefone, sowie ob diese per IMEI-Nummer als gestohlen gemeldet wurden.

