Staffel 9 Folge 13 - Polizeieinsatz in Graz - 24 StundenJetzt kostenlos streamen
24 Stunden
Folge 13: Staffel 9 Folge 13 - Polizeieinsatz in Graz - 24 Stunden
Graz ist die zweitgrößte Stadt Österreichs. In den 17 Bezirken der steirischen Hauptstadt wohnen insgesamt 271.984 Menschen. Der fünfte Grazer Bezirk Gries gilt als multikultureller Brennpunkt der Stadt. Während die Gegend früher aufgrund von zahlreichen Rotlichtlokalen berühmt-berüchtigt war, ist sie mittlerweile als Zentrum des Grazer Suchtgifthandels bekannt. Vor allem der Griesplatz gilt als Umschlagplatz für Drogen. Der 5,05 Quadratkilometer große Bezirk Gries ist das Einsatzgebiet der Polizeiinspektion Karlauerstraße. 35 Polizisten, darunter zwölf Frauen, sind dort beschäftigt. Obwohl Gries flächenmäßig zu den kleinsten Grazer Bezirken zählt, folgt für die Beamten ein Einsatz auf den nächsten. So stehen Amtshandlungen in Zusammenhang mit Drogen, Körperverletzung, Hausfriedensbruch oder Raub an der Tagesordnung.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick