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Staffel 9 Folge 8 - Polizeieinsatz in Graz - 24 Stunden

ATVStaffel 9Folge 8vom 23.05.2016
Staffel 9 Folge 8 - Polizeieinsatz in Graz - 24 Stunden

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Folge 8: Staffel 9 Folge 8 - Polizeieinsatz in Graz - 24 Stunden

48 Min.Folge vom 23.05.2016Ab 6

Die Beamten werden zu einem brisanten Einsatz gerufen. Unbekannte Täter haben einen Unfall mit mehreren Autos verursacht und anschließend Fahrerflucht begangen. Ihr Wagen ist schnell gefunden, doch von den Insassen fehlt jede Spur...

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