Staffel 9 Folge 8 - Polizeieinsatz in Graz - 24 StundenJetzt kostenlos streamen
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Folge 8: Staffel 9 Folge 8 - Polizeieinsatz in Graz - 24 Stunden
48 Min.Folge vom 23.05.2016Ab 6
Die Beamten werden zu einem brisanten Einsatz gerufen. Unbekannte Täter haben einen Unfall mit mehreren Autos verursacht und anschließend Fahrerflucht begangen. Ihr Wagen ist schnell gefunden, doch von den Insassen fehlt jede Spur...
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6, Season 8: ProsiebenSat.1 PULS4