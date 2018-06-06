A8 - Abenteuer Autobahn
Folge vom 06.06.2018: Folge 14
44 Min.Folge vom 06.06.2018Ab 12
Eine nächtliche Großkontrolle von Zoll und Polizei in Niedersachsen sorgt für Aufregung. Jedes Auto wird auf einen Rastplatz umgeleitet und auf Drogen untersucht - und prompt geht den Beamten ein dicker Fisch ins Netz! Das Team um Kraftfahrer Günter Weyer muss mit einem Schwertransport ein Mobilheim nach Rangsdorf bei Berlin bringen. Kurz vor dem Ziel stellt die Fahrt durch den kleinen Ort die Crew vor große Herausforderungen. An der Raststätte Zweidorfer Holz hat ein Mann versucht, die komplette Fahrbahn der A2 zu Fuß zu überqueren. Der Versuch endete tödlich.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.