A8 - Abenteuer Autobahn
Folge vom 23.05.2018: Folge 4
44 Min.Folge vom 23.05.2018Ab 12
Auf der A2 jagt ein Unfall den anderen: In einer Abfahrt ist ein Kleintransporter verunglückt. Mehrere Autos sind auch noch in die Unfallstelle hineingefahren. Die Bilanz: Drei Schwerverletzte schweben in Lebensgefahr, acht Leichtverletzte und eine fünfstündige Sperrung der Autobahn. In Madgeburg wechseln die Industriekletterer Eddy und Thomas in 40 Metern Höhe ein Werbeplakat auf einem sogenannten Traffic Tower aus. Doch das Plakat bereitet Schwierigkeiten: Eddy muss über das Geländer klettern und frei hängend arbeiten - kein einfacher Job in dieser Höhe.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.