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A8 - Abenteuer Autobahn

Folge 9

DMAXFolge vom 30.05.2018
Folge 9

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A8 - Abenteuer Autobahn

Folge vom 30.05.2018: Folge 9

44 Min.Folge vom 30.05.2018Ab 12

Der Abschleppdienst Flörke steht vor einer kniffligen Aufgabe: Er soll einen LKW bergen, der zuvor geklaut wurde. Das Problem: Fürs Abschleppen muss die Kardanwelle ausgebaut werden, sonst droht ein Totalschaden. Nun ist eine schnelle Lösung des Problems gefragt. Im Spreewald kämpft Truckerlady Claudia Schneck mit den Baustellen auf der A2. Auf gar keinen Fall möchte sie zu spät beim Kunden ankommen. Eine nahezu unlösbare Aufgabe für die 21-jährige.

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