A8 - Abenteuer Autobahn
Folge vom 14.06.2018: Folge 20
45 Min.Folge vom 14.06.2018Ab 12
Die Crew der Luftrettung Sachsen-Anhalt macht ihren Helikopter startklar für den Einsatz. Der erste Notruf lässt in dieser Folge nicht lange auf sich warten. An der Steinegge-Brücke in Ostwestfalen gehen Straßenwärter unterdessen einer Beschwerde wegen Lärmbelästigung nach. Gerd und Stefan zwängen sich vor Ort durch dunkle Gänge und erklimmen schwindelerregende Steigleitern. Und die Beamten der Autobahnpolizei werden direkt zu Schichtbeginn zu einem Unfallort gerufen. Bei dem Crash wurde das Fahrzeug einer älteren Dame von einem Lkw in die Leitplanke gedrückt.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.