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A8 - Abenteuer Autobahn

Folge 6

DMAXFolge vom 25.05.2018
Folge 6

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A8 - Abenteuer Autobahn

Folge vom 25.05.2018: Folge 6

44 Min.Folge vom 25.05.2018Ab 12

Ein Unfall bei Bielefeld hat zwei Schwerverletzte gefordert und verursacht einen Riesenstau. Feuerwehr und Rettungskräfte müssen die LKW-Fahrer schnellstens bergen, denn jede Sekunde zählt! Das wissen auch die Polizeibeamten Jörg Gläser und Ines Großhans: In Michendorf kontrollieren sie, ob die Autofahrer bei Stau eine Rettungsgasse freihalten. Falls nicht, drohen den Fahrern hohe Geldbußen und Punkte in Flensburg.

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