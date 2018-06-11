A8 - Abenteuer Autobahn
Folge vom 11.06.2018: Folge 17
44 Min.Folge vom 11.06.2018Ab 12
Ein schwerer Lkw-Unfall nach einem Reifenplatzer: Bei Wollin blockiert ein havarierter Sattelzug die Fahrbahn. Paul Brameier überwacht mit seiner Crew die Bergung. Dabei kommen ein Kran, Seilwinden und sogenannte „Catch Bags“ zum Einsatz. Patrick Lübke kommandiert unterdessen einen Konvoi von elf gepanzerten Truppentransportfahrzeugen. Der Oberfeldwebel der Bundeswehr ist dafür verantwortlich, dass seine Soldaten geordnet im Verband die Kaserne ansteuern. Und Trucker-Lady Maria Enste ringt beim Kampf um einen Nacht-Parkplatz mit ihren Kraftfahrerkollegen.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.