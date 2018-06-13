A8 - Abenteuer Autobahn
Folge vom 13.06.2018: Folge 19
44 Min.Folge vom 13.06.2018Ab 12
Rund 5,1 Millionen Einwohner auf einer Fläche von 4435 Quadratkilometern im größten Ballungsraum Deutschlands: Luftbildfotograf Hans fliegt über das Ruhrgebiet, um beeindruckende Aufnahmen von den Autobahnkreuzen und der Zeche in Bottrop zu machen. Martin und Michael aus Dorsten rücken unterdessen mit einer mobilen Werkstatt zum Einsatz aus. Die Straßenwärter sollen an einer Ausfahrt auf der A2 Reparaturen an der Leitplanke durchführen. Und der Pressesprecher der Feuerwehr Hannover berichtet von einem nächtlichen Motorradunfall mit Todesfolge.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.