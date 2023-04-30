Besser als Tropenholz? Alternative Terrassendielen im TestJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 30.04.2023: Besser als Tropenholz? Alternative Terrassendielen im Test
92 Min.Folge vom 30.04.2023Ab 12
Wer lange Freude mit seiner Terrasse haben möchte, greift oft zu echtem, robustem Tropenholz. Doch diese sind weder günstig noch nachhaltig. Nun gibt es einen Hersteller, der mit einem Holz aus Europa eine langlebigere und robustere Variante anbieten möchte. Tommy Scheel findet das heraus und reist ins norwegische Skien zur Firma "Kebony". Und: Die größten Geheimnisse weltweit / Noch geiler grillen? Barbecue-Gadgets im Test / Schwimmteich oder Pool? Was ist besser für wen?
