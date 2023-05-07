Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 07.05.2023
91 Min.Folge vom 07.05.2023Ab 12

Profi Handwerker Rudi Dietl hat ein neues Projekt: eine schicke Poolterrasse aus Holz, die gleichzeitig als praktische Poolabdeckung dienen soll. Dafür soll sie auf Schienen ganz einfach über den Pool gleiten. Der Wunsch kommt von seinem Kumpel Stefan, dessen Idee für das Konstrukt aus einem Internetvideo stammt. Gelingt Rudi und seinem Team die Umsetzung? Oder bleibt der Traum von der verschiebbaren Pool-Terrasse nur ein Traum?

