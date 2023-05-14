Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Die Terrassen-Urlaubs-Oase für wenig Geld

Kabel EinsFolge vom 14.05.2023
Die Terrassen-Urlaubs-Oase für wenig Geld

Die Terrassen-Urlaubs-Oase für wenig GeldJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 14.05.2023: Die Terrassen-Urlaubs-Oase für wenig Geld

96 Min.Folge vom 14.05.2023Ab 12

Britta und Marcel Diesenbruch aus Flensburg sind Baustoff-Schnäppchenjäger. Über Jahre hinweg haben sie sich über diverse Online-Plattformen für wenig Geld einen ganzen Berg aus altem Baumaterial zusammengekauft. Doch können sie aus dieser Recyclingsammlung tatsächlich Brittas Traumterrasse mit Überdachung, Sitzecke, Ofen und Outdoorbar in nur fünf Tagen realisieren? "Abenteuer Leben"-DIY-Profi Tommo packt mit an.

Alle verfügbaren Folgen