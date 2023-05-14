Die Terrassen-Urlaubs-Oase für wenig GeldJetzt kostenlos streamen
Britta und Marcel Diesenbruch aus Flensburg sind Baustoff-Schnäppchenjäger. Über Jahre hinweg haben sie sich über diverse Online-Plattformen für wenig Geld einen ganzen Berg aus altem Baumaterial zusammengekauft. Doch können sie aus dieser Recyclingsammlung tatsächlich Brittas Traumterrasse mit Überdachung, Sitzecke, Ofen und Outdoorbar in nur fünf Tagen realisieren? "Abenteuer Leben"-DIY-Profi Tommo packt mit an.
