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Abenteuer Leben Spezial

Schnitzel, Kohlrouladen & Co.: Profikoch Achim Müller testet die Jugend

Kabel EinsFolge vom 13.06.2021
Schnitzel, Kohlrouladen & Co.: Profikoch Achim Müller testet die Jugend

Schnitzel, Kohlrouladen & Co.: Profikoch Achim Müller testet die JugendJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben Spezial

Folge vom 13.06.2021: Schnitzel, Kohlrouladen & Co.: Profikoch Achim Müller testet die Jugend

91 Min.Folge vom 13.06.2021Ab 12

Heute stellt Chefkoch Achim Müller die Jugend erneut auf die Probe: Wer hat das Zeug dazu, deftige Klassiker perfekt auf den Teller zu bringen? Auf dem Prüfstand stehen echte Traditionsgerichte wie Wiener Schnitzel mit Blumenkohl und Kartoffelschnee, knuspriger Broiler mit Rotkraut und Klößen, herzhafte Kohlrouladen sowie Cordon Bleu & Co. Gefragt sind nicht nur handwerkliches Können, sondern auch Timing und Geschmack.

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