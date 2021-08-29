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Abenteuer Leben Spezial

Genuss, Handwerk und Leidenschaft

Kabel EinsFolge vom 29.08.2021
Genuss, Handwerk und Leidenschaft

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Abenteuer Leben Spezial

Folge vom 29.08.2021: Genuss, Handwerk und Leidenschaft

91 Min.Folge vom 29.08.2021Ab 12

Es gibt vieles, was uns das Leben schöner und einfacher macht - schmackhaftes Essen, besondere Kleidung oder nützliche Alltagshelfer. Dabei hat jeder seine eigene Definition des perfekten Lifestyles. Für Koch Dirk Hoffmann spielt Essen eine große Rolle, weshalb er sich auf die Suche nach Deutschlands besten Steaks macht. Außerdem erzählen Menschen, was sie bewegt, ihren eigenen Traum zu verwirklichen - egal ob Marmelade machen, Schuhe anfertigen oder Strandkörbe produzieren.

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