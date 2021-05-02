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Abenteuer Leben Spezial

Aus Regal wird Traum-Bett: DIY-Hochbett mit Leseecke

Kabel EinsFolge vom 02.05.2021
Aus Regal wird Traum-Bett: DIY-Hochbett mit Leseecke

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Abenteuer Leben Spezial

Folge vom 02.05.2021: Aus Regal wird Traum-Bett: DIY-Hochbett mit Leseecke

91 Min.Folge vom 02.05.2021Ab 12

Aus einem alten Regal ein Hochbett mit Leseecke zu bauen, geht einfacher als gedacht. Mit Brettern wird ein stabiler Rahmen auf das Regal gesetzt, der die Wände des Bettes bildet. Selbst der Lattenrost wird handgefertigt. Das Ergebnis ist eine praktische, gemütliche Schlaf- und Leseecke, die aus alten Materialien neues Leben erhält – ein DIY-Projekt, das zeigt, wie Kreativität und handwerkliches Geschick aus simplen Möbeln ein individuelles Highlight machen kann.

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