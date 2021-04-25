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Abenteuer Leben Spezial

DIY-Projekte für Zuhause

Kabel EinsFolge vom 25.04.2021
DIY-Projekte für Zuhause

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Abenteuer Leben Spezial

Folge vom 25.04.2021: DIY-Projekte für Zuhause

91 Min.Folge vom 25.04.2021Ab 12

Selbermachen liegt im Trend – und mit den richtigen Ideen wird jedes Zuhause im Handumdrehen aufgewertet. Ob „Pimp my Balkon“, ein selbstgebauter Couchtisch, kreative Garderobenlösungen, angesagte Trendböden oder ein praktisches Klapp-Tisch-Regal: DIY-Projekte sparen Geld und bringen Persönlichkeit in die eigenen vier Wände. Doch wie einfach ist der Bau wirklich? Wir zeigen, welche Tricks Zeit sparen, worauf man achten muss und wie auch Einsteiger schnell beeindruckende Ergebnisse erzielen.

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