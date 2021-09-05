Wir lieben Asien: Streetfood, Spezialitäten & GeheimnisseJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 05.09.2021: Wir lieben Asien: Streetfood, Spezialitäten & Geheimnisse
90 Min.Folge vom 05.09.2021Ab 12
"Abenteuer Leben" reist ins ferne Asien - ein Land, das außergewöhnliche und vielfältige Spezialitäten zu bieten hat. Chefkoch Achim begibt sich auf eine kulinarische Reise der Extraklasse: In China probiert er das wohl berühmteste gekochte Ei, und in Thailand nimmt er leckeres Streetfood unter die Lupe.
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2021: Kabel Eins & © Season 2020: Janus TV GmbH & © Season 2023: Videorechte: Kabel Eins, Bildrechte: Kabel Eins