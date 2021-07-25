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Abenteuer Leben Spezial

ABENTEUER LEBEN SPEZIAL - 2021 - REKONFEKTIONIERUNG - FOLGE 015

Kabel EinsFolge vom 25.07.2021
ABENTEUER LEBEN SPEZIAL - 2021 - REKONFEKTIONIERUNG - FOLGE 015

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Abenteuer Leben Spezial

Folge vom 25.07.2021: ABENTEUER LEBEN SPEZIAL - 2021 - REKONFEKTIONIERUNG - FOLGE 015

90 Min.Folge vom 25.07.2021Ab 12

Beim Grillen gibt es viele Regeln: Fleisch nicht gefroren grillen, Steak nur einmal wenden oder erst nach dem Grillen salzen. Doch stimmt das alles wirklich? Wir nehmen bekannte Grillmythen unter die Lupe und testen sie Schritt für Schritt. Vom Marinieren über Nacht bis zur Frage, ob Fleisch ab 60 Grad noch Rauch annimmt. So wird schnell klar, was beim Grillen wichtig ist – und was man sich sparen kann.

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