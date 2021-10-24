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Abenteuer Leben Spezial

Zwischen Alltag und Luxus: So lebt es sich besser

Kabel EinsFolge vom 24.10.2021
Zwischen Alltag und Luxus: So lebt es sich besser

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Abenteuer Leben Spezial

Folge vom 24.10.2021: Zwischen Alltag und Luxus: So lebt es sich besser

91 Min.Folge vom 24.10.2021Ab 12

Lifestyle pur bei Abenteuer Leben Spezial: Was macht unseren Alltag wirklich besser? Dirk Hoffmann begibt sich auf die Suche nach dem besten Kaffee der Welt, während kreative Kuchentrends aus dem Internet für staunenswerte Genussmomente sorgen. Außerdem im Test: praktische Gadgets, um das Leben einfacher zu machen. Dazu ein Blick in die luxuriösesten Penthouse-Wohnungen der Welt – und die Frage: Was kommt eigentlich bei Promis auf den Teller?

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